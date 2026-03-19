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Maupassant par Maupassant

Claude Buisson

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Dans Maupassant par Maupassant, trois figures se lèvent à travers le temps. D'abord celui qui raconte, nourri des voix du XVIIIe siècle. Puis celui qui écrit, au XIXe, façonnant la langue comme un métal vivant. Enfin celui que l'on évoque, au XXe, devenu souvenir et légende. Entre eux circule un souffle commun, une continuité secrète. Chaque Maupassant éclaire l'autre, le contredit, le prolonge. Leur dialogue traverse les frontières des époques et des genres. Il révèle un écrivain multiple, inquiet, lumineux. Un être qui ne cesse de renaître sous la plume et sous le regard. Un écrivain dont l'ombre traverse les siècles avec une intensité intacte.

Par Claude Buisson
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Claude Buisson

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Maupassant par Maupassant

Claude Buisson

Paru le 19/03/2026

138 pages

Editions L'Harmattan

15,00 €

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