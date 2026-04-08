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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Sables

Dominique Guenin

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Une fiction contemporaine qui se tisse comme une quête de soi où les fêlures du passé s'interposent entre causes et conséquences incontrôlables. A la faveur d'un cauchemar, terrifiant, obsédant, Livia doit plonger aux tréfonds d'elle-même et bien plus loin encore. Et s'il fallait prendre le temps de se retourner sur soi-même pour connaître son avenir ? Et si le passé d'un autre était une partie de la réponse, aussi incroyable soit-elle ? Une agression, deux jours de coma, un cauchemar récurrent, ainsi nous apparaît Livia. Un retour sur sa vie corrompue. La faute à qui ? A son enfance, à elle qui a été élevée à la dure ? Au fils qu'elle a rejeté pendant dix ans ? Les sables qui hantent désormais ses nuits ne sont-ils que le miroir de sa folie naissante ? Le coeur de ce roman est la nécessité vitale qui envahit peu à peu Livia de comprendre ces images qui la hantent, tout comme le film de sa vie qu'elle s'applique à dérouler sans savoir vers quoi il la mène également. Dans cette fiction, deux trames narratives s'entremêlent. La première entraîne cette femme à rechercher la signification d'un cauchemar récurrent et terrifiant qu'elle fait depuis son agression récente ; la seconde lui impose une remise en question au travers de ses souvenirs d'enfant élevée à la dure, de femme "instable" et de mère ayant rejeté son fils pendant dix ans.

Par Dominique Guenin
Chez Red'Active

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Auteur

Dominique Guenin

Editeur

Red'Active

Genre

Littérature française

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Sables

Dominique Guenin

Paru le 08/04/2026

252 pages

Red'Active

17,90 €

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