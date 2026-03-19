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Droit et médiation dans l'espace OHADA

Guy Armel Tamkam Silatchom

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L'espace OHADA est une communauté de 17 Etats d'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Océan Indien. L'adoption, en 2017, d'un acte uniforme OHADA relatif à la médiation a sonné le glas du monopole de l'arbitrage comme mode alternatif de règlement des différends dans cette zone. Par cet acte, l'OHADA diversifie ainsi son offre de justice alternative dans le domaine des investissements. Le législateur OHADA a fait le choix de ne pas être prolixe. Ne contenant que 18 articles, ce texte détermine son champ d'application, définit la procédure, puis fixe les dispositions transitoires. Cet ouvrage étudie la médiation dans l'ensemble de ses Etats membres afin de la rendre intelligible aux acteurs. Il retrace l'évolution de la médiation dans l'espace OHADA, en précise le cadre général à travers son domaine et ses caractères. Il clarifie les conditions de sa mise en oeuvre, plonge le lecteur dans le déroulement de l'instance en mettant en lumière le rôle des différents acteurs, et analyse la phase post-médiation. Au-delà d'un simple travail d'exégèse, l'auteur entraîne ses lecteurs au coeur des grands débats relatifs à ce mode de justice privée.

Par Guy Armel Tamkam Silatchom
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Guy Armel Tamkam Silatchom

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Droit international privé

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Droit et médiation dans l'espace OHADA

Guy Armel Tamkam Silatchom

Paru le 19/03/2026

216 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

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