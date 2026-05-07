C'est le Nord. De lourds nuages gris défilent au-dessus de champs de boue et de bourgs aux bicoques en briques rouges. Yolande, tondue à la Libération, ne sort plus, regarde par la serrure et fait péter les ampoules d'un simple coup d'oeil. Son frère Bernard, ancien de la SNCF, a sacrifié toute sa vie pour elle. Pour oublier les pinces du cancer, il erre sur le chantier de l'A26. A l'ombre des poutres en béton, on pourrait bien tomber sur un discret cimetière pour jeunes filles égarées... A lire ou relire L'A26, on est aspiré dans un scénario à tombeau ouvert, diabolique et fascinant, imprévisible. Pascal Garnier est un maître du roman noir, et on ne s'étonnera pas qu'il ait reçu le Grand Prix de l'humour noir en 2006. Ses romans, traduits et encensés aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, en ont fait un auteur culte. "L'A26 est peut-être le plus beau roman de Pascal Garnier, écrit comme il se lit, dans un souffle". Le Monde