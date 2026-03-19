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#Roman francophone

Echos d’un voyage

Waly Ndiaye

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De Mboro aux rives de la France, ce récit est une odyssée intime, portée par le rêve d'émancipation. Dans les ruelles de l'enfance, les valeurs se forgent, puis se révèlent à l'Université Gaston Berger - un lieu de défis et de souvenirs heureux. Le départ vers la France apporte ses frissons, sa liberté et ses responsabilités, mais surtout l'ouverture face à la différence. Avec sincérité et lucidité, l'auteur raconte les illusions, les combats et les réussites qui jalonnent son parcours. Ce livre se veut un guide pour celles et ceux qui quittent leur ville natale ou leur pays, en quête de sens et de repères. C'est un récit où l'intime se mêle à l'universel, célébrant la persévérance, l'humilité et l'accomplissement personnel.

Par Waly Ndiaye
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Waly Ndiaye

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Echos d’un voyage

Waly Ndiaye

Paru le 19/03/2026

132 pages

Editions L'Harmattan

15,00 €

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Scannez le code barre 9782336584003
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