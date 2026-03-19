Suzanne Césaire et René Ménil

Ce volume de "Classiques francophones" analyse deux écrivains qui se révèlent pendant la Seconde Guerre, dans Tropiques, publication totalement improbable devenue mythique. Créée par un groupe de jeunes intellectuels martiniquais dans une périphérie de l'empire français, dans des conditions économiques précaires, sous censure militaire, la revue a trouvé de façon surprenante des lecteurs : destinée d'abord aux lycéens de l'île, isolée par un blocus maritime anglo-américain, elle est découverte par des artistes et intellectuels de passage vers l'exil en Amérique. La revue a essaimé alors, publiant des collaborations venues d'Haïti, de New York, du Mexique, du Venezuela, du Chili, même de Beyrouth. Elle a duré quatre ans. Aucune autre revue littéraire publiée pendant la guerre, n'aura une trajectoire et une répercussion comparables. On y décrit cette période du point de vue historique avant d'aborder deux écrivains, autour de la jeune trentaine, qui disparaîtront bientôt en tant que créateurs : Suzanne Césaire, née en 1915, au lieu-dit Poterie aux Trois-Ilets et René Ménil, né en 1907, au Gros-Morne. Elle ne publie plus rien de son vivant, lui change radicalement de production après 1945, entamant une carrière importante de maître à penser. Au fond, ils constituent, à côté d'Aimé Césaire, la véritable épine dorsale de Tropiques dont on offre une lecture globale selon les axes paradigmatique et syntagmatique.