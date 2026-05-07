La gardienne des concubines Tome 1

L'offre petit prix pour booster les bests du label Mana Books ! Yuran, la plus talentueuse marchande de son époque, mène une vie paisible rythmée par ses affaires prospères. Jusqu'au jour où elle réalise qu'elle a déjà vingt-huit ans... et reçoit une missive qui bouleverse son destin. L'empereur en personne la somme d'épouser Kogetsu Haku, un jeune et brillant vassal, tout en prenant soin des concubines du palais. Yuran se retrouve alors propulsée dans un univers de pouvoir et de complots. D'autant plus que son nouvel époux semble cacher bien des secrets... Au coeur des intrigues de la cour impériale, entre alliances, rivalités et sombres complots, Yuran devra naviguer avec finesse pour découvrir la vérité qui se cache derrière cette union... Plongez dans un fascinant voyage au coeur de la Chine médiévale, où chaque geste peut faire basculer le destin d'un empire.