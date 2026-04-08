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#Roman étranger

Le Manuscrit des mots interdits

Louise Fein

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Que de pouvoir dans de simples mots imprimés sur une page ! Charlotte comprit alors qu'elle ne trouverait pas la paix avant d'avoir percé le secret du manuscrit que Lysbette tenait tant à préserver. 1552. L'imprimerie diffuse à grande vitesse des idées nouvelles aux quatre coins de l'Europe. Quand Lysbette Angiers, une ancienne nonne, se présente un jour, effrayée, à l'atelier de la célèbre imprimeuse Charlotte Guillard avec son manuscrit, les deux femmes ne mesurent pas jusqu'où les puissants sont prêts à aller pour empêcher la diffusion de ses idées audacieuses. Quatre siècles plus tard, en 1952, Milly Bennett, femme au foyer, mène une existence solitaire. Tandis que le maccarthysme s'empare d'une Amérique paranoïaque, son passé refait surface sous la forme d'un très vieux manuscrit chiffré. Elle se retrouve happée malgré elle dans un engrenage dangereux qui menace de faire vaciller son petit univers. Des ruelles de Paris aux banlieues de New York, alors que quatre siècles les séparent, Milly, Lysbette et Charlotte se heurtent à une réalité où les idées font peur et où tout est mis en oeuvre pour les réduire au silence. Inspiré du véritable manuscrit de Voynich, Le Manuscrit des mots interdits est un roman captivant sur une lutte intemporelle qui résonne à travers les âges, et un hommage à l'esprit indomptable de celles qui osent faire entendre leur voix.

Par Louise Fein
Chez Hauteville

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Auteur

Louise Fein

Editeur

Hauteville

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Le Manuscrit des mots interdits

Louise Fein trad. Sébastien Baert

Paru le 08/04/2026

414 pages

Hauteville

19,95 €

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Scannez le code barre 9782387217387
9782387217387
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