Elden Ring : Le chemin vers l'Arbre-Monde Tome 10

Suivez les aventures loufoques de "Sans-Nom' en Entre-Terre ! Sans-Nom, le sans-éclat, s'est infiltré au Manoir du volcan, repaire des opposants à l'Arbre-Monde. Dissimulant son objectif de tuer le maître des lieux, le demi-dieu Rykard, il se fait recruter au sein des Réfractaires. Or Tanith, la propriétaire du manoir, lui donne comme mission d'éliminer d'autres sans-éclat ! Entre le secret de la naissance de Rya, les préoccupations de Tanith, la prise de conscience de Diallos quant à son rêve de devenir un champion et la vérité sur le seigneur Rykard, Sans-Nom doit gérer les problèmes de plusieurs résidents du manoir et prendre la bonne décision !