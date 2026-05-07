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Elden Ring : Le chemin vers l'Arbre-Monde Tome 10

Nikiichi Tobita

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Suivez les aventures loufoques de "Sans-Nom' en Entre-Terre ! Sans-Nom, le sans-éclat, s'est infiltré au Manoir du volcan, repaire des opposants à l'Arbre-Monde. Dissimulant son objectif de tuer le maître des lieux, le demi-dieu Rykard, il se fait recruter au sein des Réfractaires. Or Tanith, la propriétaire du manoir, lui donne comme mission d'éliminer d'autres sans-éclat ! Entre le secret de la naissance de Rya, les préoccupations de Tanith, la prise de conscience de Diallos quant à son rêve de devenir un champion et la vérité sur le seigneur Rykard, Sans-Nom doit gérer les problèmes de plusieurs résidents du manoir et prendre la bonne décision !

Par Nikiichi Tobita
Chez Mana books

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Auteur

Nikiichi Tobita

Editeur

Mana books

Genre

Seinen/Homme

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Elden Ring : Le chemin vers l'Arbre-Monde Tome 10

Nikiichi Tobita trad. Nathalie Lejeune

Paru le 07/05/2026

Mana books

7,95 €

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Scannez le code barre 9791035508388
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