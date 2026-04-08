Les Larmes des Caraïbes

Mar ne parvenait pas à s'ôter de la tête les femmes qu'elle avait vues dans les baraquements. Leur esclavage était encore plus ancré que celui des hommes et demeurait présent partout. Elle n'arrêtait pas de penser que le monde ne savait rien des capacités des femmes, de leur caractère et de leurs aspirations les plus intimes. A l'aube du xx siècle, Mar et Paulina quittent leur paisible village de Colombres, au coeur des Asturies, pour rejoindre Cuba. Mar, fille du médecin local, suit son père, nommé à la tête du dispensaire d'une plantation sucrière, où elle rêve de pratiquer elle-même la médecine. Paulina, une jeune veuve issue d'un milieu modeste, y est envoyée par sa famille pour épouser le riche maître de l'exploitation, mais redoute un bonheur inaccessible auprès de cet inconnu. Tandis que Mar s'investit en tant qu'infirmière et se découvre une affinité troublante avec le maître sucrier, les tensions dans la plantation s'intensifient : la révolte gronde parmi les ouvriers, accablés par des années d'injustice, alors que la guerre d'indépendance s'apprête à embraser l'île. Un roman somptueux où deux femmes, unies par un destin commun, émigrent par amour et loyauté envers leur famille, sur une île dont la lumière dissimule rancunes et désirs de vengeance, à l'aube de la guerre qui donnera à Cuba son indépendance. " Après le succès de son précédent livre, Mayte Uceda revient avec un grand roman historique qui dépeint la lutte contre l'injustice, les limites du mal et le pouvoir de l'amour. " Todoliteratura " Un roman très bien écrit, qui défend constamment les droits des femmes, l'égalité et la liberté, et qui mérite un grand succès. " Heraldo de Aragón " Mayte Uceda écrit merveilleusement bien et avec une perspective clairement féministe, plongeant les lecteurs dans son histoire. Grâce à un travail de recherche minutieux, elle a su recréer cette période clé de l'histoire de Cuba et de l'Espagne avec une grande finesse. " La Sexta