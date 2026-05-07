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Run to Heaven Tome 3

Toan

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2040, Arrecquero rouvre enfin ses frontières ! Afin de redorer son image à l'international, l'Etat organise une compétition qualificative pour les Jeux Mondiaux de Los Angeles. Sous l'identité de Camille, Fee doit honorer son marché avec Lance et remporter les courses. A la clé, sa liberté et celle de son père. Mais le sport est loin d'être un simple jeu. Entre rivalité avec la star mondiale Shelly Marlene, surveillance constante de l'armée et fantômes du passé, Fee se retrouve prise dans un engrenage qui la dépasse. D'autant plus que des attentats revendiqués par l'organisation de libération du Sud, le Calliope Noir, remettent en question la sécurité des athlètes...

Par Toan
Chez Ankama éditions

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Auteur

Toan

Editeur

Ankama éditions

Genre

Global Manga/type mixte

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Run to Heaven Tome 3

Toan

Paru le 07/05/2026

288 pages

Ankama éditions

9,95 €

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