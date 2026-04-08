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Ecrire le temps

Pascal Dethurens

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LE LIVRE Qu'il étreigne avec lenteur, file tel un éclair ou suspende son vol, le temps, maître insaisissable, est omniprésent dans nos pensées et nos actions. A travers un voyage époustouflant, ce livre explore les différentes facettes de cette notion universelle, des mythes antiques aux créations contemporaines. Dès l'Antiquité, les écrivains et les artistes se sont intéressés à cette question fondamentale, à travers la puissance des figures mythologiques (Cronos, Saturne, les Parques). Au fil des pages, vous explorerez les symphonies chromatiques des saisons, l'évolution des civilisations - de l'âge d'or au déclin - et contemplerez les étapes de la vie, de sa brièveté à l'éloge de la vieillesse. Laissez-vous ainsi porter par le fleuve du temps et méditez sur le caractère éphémère de toute chose. Jadis mesuré par l'ombre d'un cadran solaire, puis par l'ingéniosité des horloges astronomiques, des montres délicates et des réveille-matin familiers, le temps a inspiré une multitude de créations, chacune pulsant au rythme du tic-tac de l'existence. Interrogeant les caprices du hasard, du destin et de la fortune, cet ouvrage met également en lumière l'ambivalence du temps, qu'il révèle, ravage ou répare. Enfin, il sera l'heure de s'interroger sur la fin des temps, l'éternité et l'infini : le temps existe-t-il vraiment ? Eternelle muse des artistes et des écrivains, le temps a nourri d'innombrables oeuvres, chacun cherchant à le saisir et à le magnifier. Cette anthologie illustrée, réunissant plus de 150 auteurs et 200 extraits de textes allant de La Genèseà Friedrich Nietzsche, Paul Valéry, William Faulkner, Milan Kundera, Annie Ernaux ou encore Stephen Hawking, vous invite à une exploration passionnante. Un bref moment suspendu, cueillez le jour sans vous soucier du lendemain et laissez-vous emporter par le flot du temps.

Par Pascal Dethurens
Chez Citadelles et Mazenod

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Auteur

Pascal Dethurens

Editeur

Citadelles et Mazenod

Genre

Histoire de l'art

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Ecrire le temps

Pascal Dethurens

Paru le 08/04/2026

480 pages

Citadelles et Mazenod

225,00 €

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Scannez le code barre 9782386110856
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