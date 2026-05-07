Brûler dans l'eau, se noyer dans les flammes

J'ai reçu plusieurs lettres d'un jeune poète (apparemment très jeune) m'affirmant qu'un jour on me reconnaîtra certainement comme un des plus grands poètes du monde. Poète ! une arnaque UN RECUEIL DEMEURE INEDIT EN FRANCE Composé de poèmes écrits entre 1955 et 1973, on y retrouve les sujets de prédilections de Bukowski, vie quotidienne, travail, femmes, alcool, jeu, son humour désabusé, son style sans artifices, sa matérialité brute, sa tendresse et son empathie pour les humbles, sa sincérité absolue, son insolence, sa liberté, qui encore une fois nous laissent K. O. Né en 1920, mort en 1994, Charles Bukowski, autodidacte portant la voix des misérables de l'Amérique, est l'un des poètes les plus célèbres et les plus influents aujourd'hui.