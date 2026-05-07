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Brûler dans l'eau, se noyer dans les flammes

Charles Bukowski

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J'ai reçu plusieurs lettres d'un jeune poète (apparemment très jeune) m'affirmant qu'un jour on me reconnaîtra certainement comme un des plus grands poètes du monde. Poète ! une arnaque UN RECUEIL DEMEURE INEDIT EN FRANCE Composé de poèmes écrits entre 1955 et 1973, on y retrouve les sujets de prédilections de Bukowski, vie quotidienne, travail, femmes, alcool, jeu, son humour désabusé, son style sans artifices, sa matérialité brute, sa tendresse et son empathie pour les humbles, sa sincérité absolue, son insolence, sa liberté, qui encore une fois nous laissent K. O. Né en 1920, mort en 1994, Charles Bukowski, autodidacte portant la voix des misérables de l'Amérique, est l'un des poètes les plus célèbres et les plus influents aujourd'hui.

Par Charles Bukowski
Chez Au Diable Vauvert

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Auteur

Charles Bukowski

Editeur

Au Diable Vauvert

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Brûler dans l'eau, se noyer dans les flammes

Charles Bukowski trad. Romain Monnery

Paru le 07/05/2026

400 pages

Au Diable Vauvert

24,00 €

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