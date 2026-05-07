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A fleur de peau

Collectif, Philippe Artières

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En 1881, le professeur Lacassagne réalisait une enquête consistant à relever et classer les tatouages sur des criminels. Le tatouage, c'est l'autobiographie de ceux qui ne savent pas écrire : première femme aimée, amant disparu, mère adorée, tous se retrouvent inscrits, à fleur de peau. La présente anthologie se compose de trois parties : l'enquête de Lacassagne proprement dite, qui constitue une véritable typologie des différentes sortes de tatouages (soldats, prisonniers, marins, prostituées, etc.), de "vies de tatoués" ensuite, où l'on apprend les péripéties, le plus souvent criminelles, qui se rattachent à ces inscriptions, et enfin la reproduction d'une cinquantaine de tatouages choisis parmi les plus extraordinaires.

Par Collectif, Philippe Artières
Chez Editions Allia

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Auteur

Collectif, Philippe Artières

Editeur

Editions Allia

Genre

Tatouage et body art

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A fleur de peau

Collectif, Philippe Artières

Paru le 07/05/2026

80 pages

Editions Allia

7,00 €

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Scannez le code barre 9791030419726
9791030419726
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