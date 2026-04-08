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Les 7 chevaliers du Royaume des Marronniers Tome 6

Nao Iwamoto

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L'heure du départ a sonné pour Glouton, le benjamin de la fratrie. Sur invitation de Naresuan, un diplomate du pays de la Nourriture, il se met en route, accompagné de Colette et de ses camarades... mais quel sort l'attend sur place ? En dépit des excellentes relations qu'entretient le royaume des Marronniers avec cette nation, Naresuan fait preuve d'un comportement inhabituel. A la veille d'un festival où sont escomptés des millions de visiteurs, le jeune chevalier doit-il croire la rumeur qui voudrait que le diplomate soit possédé par une entité maléfique ? Il y a des plats que je n'ai jamais vus de ma vie ! Partez à l'aventure aux côtés des chevaliers hauts en couleur du royaume des Marronniers ! Au fil de leurs voyages, vous découvrirez un univers riche et foisonnant qui ne manquera pas de vous faire rêver.

Par Nao Iwamoto
Chez Akata

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Auteur

Nao Iwamoto

Editeur

Akata

Genre

Josei/femme

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Les 7 chevaliers du Royaume des Marronniers Tome 6

Nao Iwamoto trad. Lucie Ternisien

Paru le 08/04/2026

192 pages

Akata

8,30 €

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