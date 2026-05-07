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#Roman francophone

X et excès & Pommes Girl

Rim Battal

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Rim Battal s'intéresse aux corps, aux sexualités, à la maternité, aux rapports de pouvoir dans l'amour filial et plus largement à l'état actuel du monde. Dans x et excès Rim Battal questionne les discours dominants sur la sexualité , le couple et l'amour pour mieux en révéler les failles . Elle ouvre ainsi un espace de r éflexion sur l'art , où Cabanel et Mia Khalifa dialoguent avec Samuel Beckett et Grisélidis Réal. - Dans Pommes Girl , lors d'une soirée, une femme rencontre un homme qui lui demande du feu. Elle n'a qu'une pomme, qu'elle croque toute la nuit. Alors que la musique se déchaîne, ils se tournent autour, parlent peu, mais opèrent de profonds mouvements qui s'accordent. Autant de miracles discrets qui pourraient ne jamais aboutir à la libération de leurs désirs .

Par Rim Battal
Chez Le Castor Astral

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Auteur

Rim Battal

Editeur

Le Castor Astral

Genre

Poésie

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X et excès & Pommes Girl

Rim Battal

Paru le 07/05/2026

160 pages

Le Castor Astral

9,90 €

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Scannez le code barre 9791027808373
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