Pilote de bombardier aguerri, Milton Shaw effectue des missions au-dessus d'un monde déchiré par la guerre face à un empire de chauve-souris impitoyable. Mais lorsque son avion est abattu, Milton se retrouve derrière les lignes ennemies, dans les ruines fumantes d'une ville qu'il a lui-même bombardée. Et il a intérêt de vite trouver un moyen de s'enfuir, car il le sait : dans moins de 24 heures, son propre camp va larguer une énorme bombe destinée à finir le travail. Blessé, désarmé et traqué par les factions fascistes qui tiennent le pays d'une main de fer, Milton devra se battre pour s'échapper avant que la bombe ne tombe et n'efface tout... et tout le monde.