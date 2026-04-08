Aria : Codex Sexualis

"LE PLAISIR N'EST-IL PAS MEILLEUR QUAND ON EST BIEN EQUIPE ? " Ouvrage de JDR entièrement dédié à la question de la sexualité, le Codex Sexualis est un supplément de la gamme ARIA facilement adaptable à d'autres univers, qui vous propose de découvrir des mécaniques pour intégrer la sexualité et ses conséquences à vos parties de JDR. Imaginez une partie de JDR pendant laquelle un des PJ séduit l'aubergiste... S'ensuit une nuit de folie avant que le groupe ne reparte à l'aventure. Oui, mais que se passe-t-il ensuite ? Le sexe n'est pas toujours sans conséquences, et le Codex Sexualis est là pour répondre à toutes vos questions. Cet ouvrage, féministe et sexe-positif, écrit par une équipe principalement féminine, est divisé en 3 parties. La première propose des conseils pour aborder la sexualité en JDR afin que tout le monde soit à l'aise : chapitres sur la romance, la séduction, la contraception, la grossesse, tables aléatoires d'IST... La deuxième partie vous dévoile des planches botaniques afin d'enrichir vos univers de végétaux aux effets divers, axés sur la sexualité. Enfin, en troisième partie, découvrez un scénario inédit, Béatifica, la cité des plaisirs, ainsi que 4 archétypes entièrement compatibles avec les autres ouvrages de la gamme ARIA : la sage-femme, l'herboriste, le colporteur et la nourrice.