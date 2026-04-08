Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Aria : Codex Sexualis

FibreTigre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"LE PLAISIR N'EST-IL PAS MEILLEUR QUAND ON EST BIEN EQUIPE ? " Ouvrage de JDR entièrement dédié à la question de la sexualité, le Codex Sexualis est un supplément de la gamme ARIA facilement adaptable à d'autres univers, qui vous propose de découvrir des mécaniques pour intégrer la sexualité et ses conséquences à vos parties de JDR. Imaginez une partie de JDR pendant laquelle un des PJ séduit l'aubergiste... S'ensuit une nuit de folie avant que le groupe ne reparte à l'aventure. Oui, mais que se passe-t-il ensuite ? Le sexe n'est pas toujours sans conséquences, et le Codex Sexualis est là pour répondre à toutes vos questions. Cet ouvrage, féministe et sexe-positif, écrit par une équipe principalement féminine, est divisé en 3 parties. La première propose des conseils pour aborder la sexualité en JDR afin que tout le monde soit à l'aise : chapitres sur la romance, la séduction, la contraception, la grossesse, tables aléatoires d'IST... La deuxième partie vous dévoile des planches botaniques afin d'enrichir vos univers de végétaux aux effets divers, axés sur la sexualité. Enfin, en troisième partie, découvrez un scénario inédit, Béatifica, la cité des plaisirs, ainsi que 4 archétypes entièrement compatibles avec les autres ouvrages de la gamme ARIA : la sage-femme, l'herboriste, le colporteur et la nourrice.

Par FibreTigre
Chez Elder Craft

|

Auteur

FibreTigre

Editeur

Elder Craft

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aria : Codex Sexualis par FibreTigre

Commenter ce livre

 

Aria : Codex Sexualis

FibreTigre

Paru le 08/04/2026

590 pages

Elder Craft

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380240894
9782380240894
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.