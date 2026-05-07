Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Huda F

Huda Fahmy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le monde d'Huda est complètement bouleversé dans cette suite poignante et hilarante du roman finaliste du National Book Award, L'Enigme Huda F Huda Fahmy est prête à tout déchirer pour sa première année de lycée. Elle a prévu de faire du bénévolat partout ! Rejoindre tous les clubs ! Cartonner à ses DST et ses TP ! Préparer son dossier pour obtenir une bourse qui claque ! Jusqu'à... aie aie aie ... la cata ! Maman et Papa divorcent. UN DIVORCE ! Huda est anéantie. Elle se demande comment cette nouvelle va affecter sa famille, leur place dans la communauté musulmane, et son avenir. D'un coup, tous ses plans s'écroulent, ses notes plongent... Pour couronner le tout, elle a une énorme dispute avec sa meilleure amie. Quand est-ce que la vie redeviendra normale ! ? Huda F. veut savoir

Par Huda Fahmy
Chez Editions Albouraq

|

Auteur

Huda Fahmy

Editeur

Editions Albouraq

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Huda F par Huda Fahmy

Commenter ce livre

 

Huda F

Huda Fahmy

Paru le 07/05/2026

224 pages

Editions Albouraq

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791022515238
9791022515238
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.