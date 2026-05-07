Le monde d'Huda est complètement bouleversé dans cette suite poignante et hilarante du roman finaliste du National Book Award, L'Enigme Huda F Huda Fahmy est prête à tout déchirer pour sa première année de lycée. Elle a prévu de faire du bénévolat partout ! Rejoindre tous les clubs ! Cartonner à ses DST et ses TP ! Préparer son dossier pour obtenir une bourse qui claque ! Jusqu'à... aie aie aie ... la cata ! Maman et Papa divorcent. UN DIVORCE ! Huda est anéantie. Elle se demande comment cette nouvelle va affecter sa famille, leur place dans la communauté musulmane, et son avenir. D'un coup, tous ses plans s'écroulent, ses notes plongent... Pour couronner le tout, elle a une énorme dispute avec sa meilleure amie. Quand est-ce que la vie redeviendra normale ! ? Huda F. veut savoir