La double humanité

Charles Lancelin signe ici deux textes complémentaires qui comptent parmi les contributions les plus structurées de l'occultisme français du début du XXe siècle. Dans " Comment on meurt ", l'auteur décrit avec précision le processus de la mort, en s'appuyant sur ses expériences personnelles et sur l'occultisme expérimental tel qu'il était pratiqué au début du XXe siècle. De la désagrégation progressive des principes subtils jusqu'au rôle du corps causal, de l'apparition du " fantôme " à la rupture du lien fluidique, il propose une lecture systématique et non dramatique de l'agonie. Lancelin montre comment mémoire, volonté, sensibilité et vitalité se séparent pour préparer le passage vers l'au-delà. Le texte éclaire également les phénomènes souvent observés au chevet des mourants - réminiscences, gestes automatiques, amélioration médicale - à la lumière de son modèle des corps subtils. La seconde partie de l'ouvrage, " L'évocation des morts ", en constitue le prolongement naturel. Lancelin y expose les sept voies par lesquelles vivants et défunts peuvent entrer en communication : voie animique (la conscience), voie onirique, médiumnité, voie magnétique, voie magique, voie ectoplasmique et voie mécanique. Loin des idées reçues, il montre que la communication ne dépend pas uniquement des médiums, mais que la conscience elle-même est déjà un lieu d'échange. Lancelin détaille les conditions, les limites et les mécanismes de ces intercommunications, s'appuyant sur des exemples, des observations psychiques et des références philosophiques (Rousseau, Kant, Platon). Réunis ici dans un même volume, ces deux textes offrent une vision cohérente et accessible des processus de la mort et des relations entre les deux humanités - incarnée et désincarnée. Ce livre constitue une réédition précieuse pour les librairies spécialisées en ésotérisme, spiritualité, histoire du spiritisme ou philosophie de la conscience.