Huda et ses soeurs sont aux anges à l'idée de leurs vacances d'été à Disney World... mais le trajet en voiture jusqu'à destination ? Pas vraiment. Rester coincées vingt-quatre heures dans une voiture et supporter les regards insistants pendant qu'elles prient en public n'est pas exactement une partie de plaisir. Mais Huda est bien décidée à profiter au maximum de cette aventure. Une fois arrivée, Huda se sent constamment gênée d'être si visiblement musulmane. Elle vit un véritable tourbillon d'émotions et d'expériences qui mettent sa détermination à l'épreuve et la font réfléchir sur sa manière de voir le monde. Entre hauts et bas et imprévus en tout genre, Huda s'aventure hors de sa zone de confort... et finit par redécouvrir la valeur de ses soeurs et de leur lien si particulier.