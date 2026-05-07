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Chant du coeur

Salih, Xxx

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Trilingue arabe anglais français. Dans cet ouvrage, Salih, peintre des mots et artiste engagé, transmet un message de paix, d'amour et de respect de la natureà travers l'art de la calligraphie. En s'inspirant de penseurs, artistes et sages du monde entier, il mêle poésie, arabesqueset couleurs pour éveiller les consciences. L'amouruniversel y est représenté comme une force vitale et lumineuse, capable d'illuminer le monde. L'artiste évoque la civilisationcomme un art de vivre en harmonie avec les autres etla nature. Il alerte aussi sur la fragilité de notre planète face àl'avidité humaine. Ce livre est un hymne visuel et spirituel à lasolidarité, la paix et la beauté du vivant.

Par Salih, Xxx
Chez Editions Albouraq

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Auteur

Salih, Xxx

Editeur

Editions Albouraq

Genre

Soufisme

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Chant du coeur

Salih, Xxx

Paru le 07/05/2026

72 pages

Editions Albouraq

10,00 €

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