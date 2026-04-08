Un écran à quatre volets format paysage, accompagné d'un livret de 48 pages regroupant l'essentiel des règles et un court scénario au cours duquel les agents sont chargés de nettoyer l'appartement d'un collègue qui vient de mourir. DELTA GREEN : NEED TO KNOW est un livret rapide comprenant tout ce dont vous avez besoin pour commencer à jouer à Delta Green : des règles exhaustives pour enquêter, surmonter des crises, défendre chèrement votre peau et voir votre santé mentale vous échapper et des règles complètes pour la création de personnages. Mais aussi six personnages prêts à jouer ainsi qu'une opération de Delta Green, "La Dernière Mission" , conçue pour que l'Officier Traitant (le superviseur de la partie) initie votre équipe à Delta Green dès ce soir. Et ce n'est que le début. Des terreurs encore plus insidieuses vous attendent dans les autres titres de la gamme Delta Green.