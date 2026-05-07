Christophe Colomb découvreur de l'Amérique ? Oubliez. Il est désormais prouvé que des vikings, dès 1021, ont fondé un établissement à la pointe nord de Terre-Neuve. Une famille de légende a contribué à cette incroyable découverte, celle d'Erik le Rouge. Cette épopée débute en Norvège vers 960. Coupable d'un meurtre, Thorvald s'exile pour l'Islande avec son fils, Erik. A son tour, Erik à la chevelure flamboyante est banni d'Islande. C'est ainsi qu'il découvre le "Greenland" , la Terre verte. C'est en voulant rejoindre cette nouvelle colonie groenlandaise qu'un navigateur islandais se retrouve, plus à l'ouest, face à une côte inconnue. Leif, un fils d'Erik, explorera cette terre qu'il baptise Vinland, le pays du Vin. Un paradis terrestre ? Ce n'est que l'Amérique, quatre siècles avant Colomb. D'une plume alerte, Dominique Le Brun raconte cette étonnante aventure et nous explique comment un tel exploit fut possible.
Par
Dominique Le Brun, Brun dominique Le Chez
Editions Tallandier
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