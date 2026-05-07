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Erik le Rouge

Dominique Le Brun, Brun dominique Le

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Christophe Colomb découvreur de l'Amérique ? Oubliez. Il est désormais prouvé que des vikings, dès 1021, ont fondé un établissement à la pointe nord de Terre-Neuve. Une famille de légende a contribué à cette incroyable découverte, celle d'Erik le Rouge. Cette épopée débute en Norvège vers 960. Coupable d'un meurtre, Thorvald s'exile pour l'Islande avec son fils, Erik. A son tour, Erik à la chevelure flamboyante est banni d'Islande. C'est ainsi qu'il découvre le "Greenland" , la Terre verte. C'est en voulant rejoindre cette nouvelle colonie groenlandaise qu'un navigateur islandais se retrouve, plus à l'ouest, face à une côte inconnue. Leif, un fils d'Erik, explorera cette terre qu'il baptise Vinland, le pays du Vin. Un paradis terrestre ? Ce n'est que l'Amérique, quatre siècles avant Colomb. D'une plume alerte, Dominique Le Brun raconte cette étonnante aventure et nous explique comment un tel exploit fut possible.

Par Dominique Le Brun, Brun dominique Le
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Dominique Le Brun, Brun dominique Le

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Haut Moyen Age (Ve au Xe siècl

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Erik le Rouge

Dominique Le Brun, Brun dominique Le

Paru le 07/05/2026

256 pages

Editions Tallandier

10,00 €

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Scannez le code barre 9791021068841
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