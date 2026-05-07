Christophe Colomb découvreur de l'Amérique ? Oubliez. Il est désormais prouvé que des vikings, dès 1021, ont fondé un établissement à la pointe nord de Terre-Neuve. Une famille de légende a contribué à cette incroyable découverte, celle d'Erik le Rouge. Cette épopée débute en Norvège vers 960. Coupable d'un meurtre, Thorvald s'exile pour l'Islande avec son fils, Erik. A son tour, Erik à la chevelure flamboyante est banni d'Islande. C'est ainsi qu'il découvre le "Greenland" , la Terre verte. C'est en voulant rejoindre cette nouvelle colonie groenlandaise qu'un navigateur islandais se retrouve, plus à l'ouest, face à une côte inconnue. Leif, un fils d'Erik, explorera cette terre qu'il baptise Vinland, le pays du Vin. Un paradis terrestre ? Ce n'est que l'Amérique, quatre siècles avant Colomb. D'une plume alerte, Dominique Le Brun raconte cette étonnante aventure et nous explique comment un tel exploit fut possible.