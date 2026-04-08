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Ana et l'Entremonde Tome 4

Cy, Marc Dubuisson

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Quand les portes de L'Entremonde s'ouvrent enfin... Ana et Domingo, deux jeunes orphelins embarqués par accident dans la fameuse expédition de Christophe Colomb, se sont retrouvés projetés dans l'Entremonde, un univers fantastique peuplé de pirates en tous genres ! Tandis que La Main continue d'étendre son pouvoir sur Kawa-Qawa, Ana et ses amis sont plus déterminés que jamais à l'arrêter avant que les mystérieuses Portes-aux-mondes ne tombent en sa possession. Entre surprises, révélations et bataille navale explosive, l'ultime tome de la série nous plonge dans une aventure fantastique pleine d'imagination et de rebondissements avec, toujours, des planches en couleur directe à couper le souffle !

Par Cy, Marc Dubuisson
Chez Glénat

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Auteur

Cy, Marc Dubuisson

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Ana et l'Entremonde Tome 4

Cy, Marc Dubuisson

Paru le 08/04/2026

104 pages

Glénat

18,00 €

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Scannez le code barre 9782344068564
9782344068564
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