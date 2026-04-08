Ana et l'Entremonde Tome 4

Quand les portes de L'Entremonde s'ouvrent enfin... Ana et Domingo, deux jeunes orphelins embarqués par accident dans la fameuse expédition de Christophe Colomb, se sont retrouvés projetés dans l'Entremonde, un univers fantastique peuplé de pirates en tous genres ! Tandis que La Main continue d'étendre son pouvoir sur Kawa-Qawa, Ana et ses amis sont plus déterminés que jamais à l'arrêter avant que les mystérieuses Portes-aux-mondes ne tombent en sa possession. Entre surprises, révélations et bataille navale explosive, l'ultime tome de la série nous plonge dans une aventure fantastique pleine d'imagination et de rebondissements avec, toujours, des planches en couleur directe à couper le souffle !