Republié dans sa nouvelle version, Contrevérités n'est ni une chronique nostalgique ni une relecture complaisante du passé. Cet ouvrage s'impose comme un acte de lucidité historique, nourri par l'expérience directe d'un homme qui a vécu, en témoin oculaire, les grandes mutations de la Tunisie contemporaine. De la monarchie husseinite finissante aux ambiguïtés du Protectorat, puis à l'instauration de la République, Rachid Kacem interroge les fondements mêmes de la construction de l'Etat tunisien. Il met en lumière, avec rigueur, la manière dont les ruptures proclamées ont souvent dissimulé de profondes continuités : concentration du pouvoir, spoliations foncières, marginalisation du monde rural, éloignement progressif du peuple des lieux de décision. Sans esprit de revanche, l'auteur remonte aux racines du système afin de comprendre les glissements successifs ayant conduit à une fracture durable entre l'Etat et la société. Le récit s'achève volontairement sur les événements du 26 janvier 1978, point de rupture majeur et révélateur d'une crise longtemps contenue. Contrevérités rappelle ainsi que l'histoire d'un peuple ne se décrète pas, ne s'édulcore pas et ne se confisque pas sans conséquences. Un témoignage essentiel pour comprendre, aujourd'hui encore, les impasses politiques et sociales de la Tunisie. "La notion d'Etat, lorsqu'elle agit contre les intérêts de ses ressortissants, devient un pléonasme". L'auteur