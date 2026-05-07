Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Contrevérités

Rachid Kacem

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Republié dans sa nouvelle version, Contrevérités n'est ni une chronique nostalgique ni une relecture complaisante du passé. Cet ouvrage s'impose comme un acte de lucidité historique, nourri par l'expérience directe d'un homme qui a vécu, en témoin oculaire, les grandes mutations de la Tunisie contemporaine. De la monarchie husseinite finissante aux ambiguïtés du Protectorat, puis à l'instauration de la République, Rachid Kacem interroge les fondements mêmes de la construction de l'Etat tunisien. Il met en lumière, avec rigueur, la manière dont les ruptures proclamées ont souvent dissimulé de profondes continuités : concentration du pouvoir, spoliations foncières, marginalisation du monde rural, éloignement progressif du peuple des lieux de décision. Sans esprit de revanche, l'auteur remonte aux racines du système afin de comprendre les glissements successifs ayant conduit à une fracture durable entre l'Etat et la société. Le récit s'achève volontairement sur les événements du 26 janvier 1978, point de rupture majeur et révélateur d'une crise longtemps contenue. Contrevérités rappelle ainsi que l'histoire d'un peuple ne se décrète pas, ne s'édulcore pas et ne se confisque pas sans conséquences. Un témoignage essentiel pour comprendre, aujourd'hui encore, les impasses politiques et sociales de la Tunisie. "La notion d'Etat, lorsqu'elle agit contre les intérêts de ses ressortissants, devient un pléonasme". L'auteur

Par Rachid Kacem
Chez Ka Editions

|

Auteur

Rachid Kacem

Editeur

Ka Editions

Genre

Sciences politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Contrevérités par Rachid Kacem

Commenter ce livre

 

Contrevérités

Rachid Kacem

Paru le 07/05/2026

264 pages

Ka Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9789938913682
9789938913682
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.