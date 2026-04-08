Dans un village des Monts d'Ardèche. D'un côté il y a Marlène, qui veut s'installer comme agricultrice, mais dont le projet se heurte à beaucoup de difficultés. De l'autre il y a Irvine, de passage dans la maison familiale, mais dont la vie et les projets sont bien loin de la campagne. Dans Les Gens qui sont nés quelque part, Lisa Hab interroge les notions d'appartenance à la terre, de partage et d'usage de la nature, de solidarité. Elle raconte avec une grande justesse de ton les transformations d'un monde rural encore peu représenté en bande dessinée.