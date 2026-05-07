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Mamie Raconte-moi notre histoire !

Francesca Rossi

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Un album intime et guidé qui accompagne grand-mère dans le récit de sa vie, de son enfance à aujourd'hui. Page après page, des questions inspirantes l'invitent à partager ses souvenirs, ses anecdotes, ses valeurs et les moments qui ont marqué son histoire. Pensé comme un véritable journal de transmission, ce livre offre aussi de larges espaces pour écrire, coller des photos et conserver des histoires familiales uniques. Un objet chargé d'émotion qui renforce les liens entre générations et devient un héritage à transmettre aux enfants et petits-enfants.

Par Francesca Rossi
Chez White Star

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Auteur

Francesca Rossi

Editeur

White Star

Genre

Grands-parents

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Mamie Raconte-moi notre histoire !

Francesca Rossi

Paru le 07/05/2026

80 pages

White Star

14,90 €

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Scannez le code barre 9788832916652
9788832916652
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