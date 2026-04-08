Quand Sonya MacTavish découvre que Collin Poole, un oncle dont elle ne connaissait pas l'existence, lui lègue son manoir dans le Maine, elle est abasourdie. Sur place, elle est accueillie par un jeune avocat, Trey, et nombre de sympathiques voisins qui croient tous que le manoir est hanté par les " fiancées disparues ". Sonya n'est guère convaincue, mais bientôt des objets semblent changer de place sans qu'on les ait touchés, et la musique se met à jouer toute seule. Et que penser de ces rêves inquiétants dans lesquels Astrid, la première fiancée, assassinée le jour de son mariage, lui demande de l'aide ?