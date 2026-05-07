Il existe tant de types de portes : des portes battantes et des portes coulissantes, des moustiquaires pour sentir l'air du soir, des portes tournantes pour aller encore et encore en rond. Des portes qui mènent à... tout ce que tu peux imaginer ! Où cette porte d'album te conduira-t-elle ? La seule façon de le découvrir, c'est de tourner la page et d'y entrer... Célébration des entrées, des passages et des possibles, Ouvre la porte invite les lecteurs de tous âges à franchir le seuil.