Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Sujet du féminisme est-il blanc ? (Le)

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dix ans après la parution du premier tome, Naïma Hamrouni et Chantal Maillé réunissent 22 autrices Autochtones, Noires, racisées et alliées qui renouvellent les luttes. Elles y analysent les violences coloniales persistantes, l'islamophobie masquée en neutralité, le mythe de la sororité universelle, le complexe de la sauveuse blanche, et les injustices épistémiques et l'effacement des femmes minorisées dans l'histoire du féminisme, tout en proposant des pratiques ancrées et solidaires. Face à la montée du fascisme et à la fracturation du monde, ces autrices contribuent à bâtir un féminisme pluriel, décentré et vivant. Parce qu'il est urgent de faire tomber les murs, même ceux que l'on ne voit plus.

Chez Editions du Remue-Ménage

|

Editeur

Editions du Remue-Ménage

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sujet du féminisme est-il blanc ? (Le)

Commenter ce livre

 

Sujet du féminisme est-il blanc ? (Le)

Paru le 29/05/2026

312 pages

Editions du Remue-Ménage

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782890919549
9782890919549
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.