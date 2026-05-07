Sujet du féminisme est-il blanc ? (Le)

Dix ans après la parution du premier tome, Naïma Hamrouni et Chantal Maillé réunissent 22 autrices Autochtones, Noires, racisées et alliées qui renouvellent les luttes. Elles y analysent les violences coloniales persistantes, l'islamophobie masquée en neutralité, le mythe de la sororité universelle, le complexe de la sauveuse blanche, et les injustices épistémiques et l'effacement des femmes minorisées dans l'histoire du féminisme, tout en proposant des pratiques ancrées et solidaires. Face à la montée du fascisme et à la fracturation du monde, ces autrices contribuent à bâtir un féminisme pluriel, décentré et vivant. Parce qu'il est urgent de faire tomber les murs, même ceux que l'on ne voit plus.