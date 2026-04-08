Nos étoiles filantes

Fanny est l'unique survivante de l'accident qui a coûté la vie à Hadrien, son fiancé. Pour celle qui tente de garder la tête hors de l'eau depuis le drame, la survie est une lutte de tous les jours. Alors qu'ils devaient se rendre au Québec tous les deux, elle décide d'entreprendre le voyage seule. Une façon de réaliser son rêve à lui et d'honorer sa mémoire. La découverte de la Belle Province, le contact avec la nature et les grands espaces, les rencontres... Fanny pourrait bien trouver là-bas plus que ce qu'elle espérait. Laure Manel manie les mots et les sentiments avec le ton juste. Un roman qui prend aux tripes. Corse Matin. Dépaysant et réconfortant. Biba magazine.