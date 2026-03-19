Siecle d'hiver

Les seize nouvelles de Siècle d'hiver nous plongent au coeur des évolutions en cours dans notre monde. Tout d'abord, un peu de géopolitique au temps des Alpes indépendantes ou de la nouvelle République malouine. Et, comment New York devient New Centre ? Ou que faire pour sauver l'Europe ? Une pointe d'économie d'entreprise, à l'heure de la fabuleuse destinée capitalistique de la coma coliva, fruit hybride. Puis, à l'ère du numérique, quelle fin programmée de chacun, quelle liberté d'agir ou de rencontrer l'autre ? Et quelle création littéraire à Mondécrit où tout le monde écrit ? Quel est le secret du Voleur de livres ? N'oublions pas quelques contes, sur les secrets de l'ermite de Timgad ou sur l'étrange bande du château...