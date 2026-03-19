Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman francophone

Siecle d'hiver

Antoine Leroitorot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les seize nouvelles de Siècle d'hiver nous plongent au coeur des évolutions en cours dans notre monde. Tout d'abord, un peu de géopolitique au temps des Alpes indépendantes ou de la nouvelle République malouine. Et, comment New York devient New Centre ? Ou que faire pour sauver l'Europe ? Une pointe d'économie d'entreprise, à l'heure de la fabuleuse destinée capitalistique de la coma coliva, fruit hybride. Puis, à l'ère du numérique, quelle fin programmée de chacun, quelle liberté d'agir ou de rencontrer l'autre ? Et quelle création littéraire à Mondécrit où tout le monde écrit ? Quel est le secret du Voleur de livres ? N'oublions pas quelques contes, sur les secrets de l'ermite de Timgad ou sur l'étrange bande du château...

Par Antoine Leroitorot
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Antoine Leroitorot

Editeur

Les Impliqués

Genre

Contes et nouvelles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Siecle d'hiver par Antoine Leroitorot

Commenter ce livre

 

Siecle d'hiver

Antoine Leroitorot

Paru le 19/03/2026

200 pages

Les Impliqués

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042814519
9791042814519
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.