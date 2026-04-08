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#Roman francophone

Neander

Alexandra Fritz

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Dans les années 1970, un jeune peintre parisien s'est choisi pour nom d'artiste Neander, s'inspirant de Neandertal, supposé guider sa méthode. Tout un monde gravite autour de ce personnage insolite, charismatique, sans doute sincère et peut-être manipulateur. Après cinquante ans de carrière, l'artiste d'avant-garde devenu une vieille légende Neander se prend à douter. De quel chef-d'oeuvre restera-t-il le maître ? Son génie paléolithique (mais presque) est-il de taille à affronter l'art numérique - surtout lorsque celui-ci est recommandé par Iris, sa fille chérie ? Un roman grave qui n'empêche pas le grand talent anarcho-comique d'Alexandra Fritz de s'exercer à son meilleur.

Par Alexandra Fritz
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Alexandra Fritz

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

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Neander

Alexandra Fritz

Paru le 08/04/2026

256 pages

Grasset & Fasquelle

20,90 €

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Scannez le code barre 9782246845584
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