Dans les années 1970, un jeune peintre parisien s'est choisi pour nom d'artiste Neander, s'inspirant de Neandertal, supposé guider sa méthode. Tout un monde gravite autour de ce personnage insolite, charismatique, sans doute sincère et peut-être manipulateur. Après cinquante ans de carrière, l'artiste d'avant-garde devenu une vieille légende Neander se prend à douter. De quel chef-d'oeuvre restera-t-il le maître ? Son génie paléolithique (mais presque) est-il de taille à affronter l'art numérique - surtout lorsque celui-ci est recommandé par Iris, sa fille chérie ? Un roman grave qui n'empêche pas le grand talent anarcho-comique d'Alexandra Fritz de s'exercer à son meilleur.