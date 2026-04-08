Le mystère de la porcelaine bleue

Papier peint, porcelaine, soieries, pagodes, les chinoiseries sont partout dans la France des Lumières. Louis XV et son ministre Bertin cherchent par tous les moyens à percer les secrets du savoir-faire de la Chine pour améliorer la production française à l'aube de l'industrialisation européenne. Les jésuites envoyés en mission dans cet empire si fermé aux étrangers ne feront pas qu'évangéliser les populations, ils se feront aussi les espions d'une monarchie française à la visée impérialiste. Une histoire étonnante, à rebours de l'image traditionnelle d'une Chine qui se serait inspirée de l'Occident.