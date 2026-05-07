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#Roman francophone

Le petit homme dans ma tête qui m'empêcha de m'y mettre

Olivier Haralambon

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"Moi qui vous parle, un petit homme vit dans ma tête depuis toujours. Je veux bien dire : dans un petit corps, et tout - ; avec de très petites mains, une petite chevelure pas très propre d'ailleurs, et des petits vêtements. Parmi tous les personnages qui me peuplent, il est le seul qui s'incarnât bel et bien. Ne me jugez pas trop vite, j'en ai longtemps douté. Je le soupçonnais d'exister, et sans vouloir me vanter je ne suis pas le plus maladroit dans le soupçon d'existence, j'ai même remporté quelques concours inter-régionaux, mais je me refusais à admettre la cause de ces sensations étranges derrière mes yeux, au fond de mes oreilles". Olivier Haralambon a un secret : il vit avec un petit personnage installé sur sa tête. Un genre de bonhomme à la dentition aléatoire et à la dégaine improbable, quelque part entre Jiminy Cricket et the Big Lebowsky. Lee Mellon, puisque c'est son nom, attend que ça passe en jurant. Il n'a strictement aucun projet -- à quoi bon ? Et chaque fois que son hôte tente de s'engager dans une vie plus réglée, ce parasite prend soin de l'en empêcher. Dans ce récit drôlatique et satirique, Olivier Haralambon fait écho à notre àquoibonisme naturel et rend hommage à son maître-écrivain, Richard Brautigan.

Par Olivier Haralambon
Chez Premier Parallèle

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Auteur

Olivier Haralambon

Editeur

Premier Parallèle

Genre

Littérature française

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Le petit homme dans ma tête qui m'empêcha de m'y mettre

Olivier Haralambon

Paru le 13/05/2026

Premier Parallèle

13,90 €

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Scannez le code barre 9782850613319
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