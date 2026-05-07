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Les Parisiennes à vélo

Jérémy Tessier

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En 1898, J. H. Rosny, l'immortel auteur de La Guerre du feu, écrivait que "la venue de la bicyclette est infiniment plus qu'une nouveauté sociale : c'est un des grands événements humains qui se sont produits depuis les origines". Héritière de la lourde draisienne du début du 19e siècle, puis du vélocipède, la bicyclette va bouleverser la société parisienne, dès les années 1860, avant de gagner le territoire, puis les pays occidentaux. Cet engin de locomotion réservé d'abord aux couches privilégiées, gagnera les classes populaires pour s'ouvrir au monde du travail, des déplacements, des loisirs. Très vite, les femmes sont séduites par cette invention révolutionnaire dans laquelle elles voient un instrument d'égalité et d'émancipation, mais elle leur est refusée au nom de raisons morales, esthétiques ou prétendument médicales. Moquées, ridiculisées, insultées, elles doivent se battre pour s'imposer et, du même élan, modifient leur façon de s'habiller, de travailler, de s'affirmer. Entre audace et élégance, la Parisienne à vélo triomphe à la Belle Epoque puis, la bicyclette, en se perfectionnant, génère de nouveaux métiers, facilite les tâches domestiques et familiales, devient omniprésente. Parallèlement, elle entre dans l'imaginaire collectif, tant sur les affiches publicitaires que sur les photos mais aussi dans la chanson et la peinture. Et bientôt des femmes participent à des courses, des compétitions. Indispensable pendant la guerre, le vélo joue un grand rôle dans la Résistance où les agents de liaison, essentiellement féminins, les utilisent au péril de leur vie. Si, un moment, la voiture a un peu occulté les Parisiennes à bicyclettes, dans les années 2020 elles sont revenues en force, marqueuses de la modernité et symboles des victoires féministes toujours à affirmer.

Par Jérémy Tessier
Chez Les Editions de Paris - Max Chaleil

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Auteur

Jérémy Tessier

Editeur

Les Editions de Paris - Max Chaleil

Genre

Histoire des femmes

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Les Parisiennes à vélo

Jérémy Tessier

Paru le 28/05/2026

Les Editions de Paris - Max Chaleil

18,00 €

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