Une autre histoire d'hommes préhistoriques

Aujourd'hui, nous sommes tous des homo sapiens mais, il y a très très longtemps, la planète était peuplée de grands singes. l'un d'entre eux a évolué en humain. Au fil du temps, plusieurs espèces humaines sont apparues. en Europe, d'abord l'homme de Neandertal, puis, homo sapiens est arrivé ! Quelles différences y a-t-il entre un Homo habilis et un Homo erectus ? Quels outils utilisaient-ils ? Quand est t ru Homo sapiens ? A-t-il tissé des liens avec l'Homme de Néandertal ? Comment Homo sapiens a-t-il peuplé le monde ? Tant de questions... dont tu trouveras les réponses dans ce livre !