Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

Une autre histoire d'hommes préhistoriques

Emmanuelle Brillet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aujourd'hui, nous sommes tous des homo sapiens mais, il y a très très longtemps, la planète était peuplée de grands singes. l'un d'entre eux a évolué en humain. Au fil du temps, plusieurs espèces humaines sont apparues. en Europe, d'abord l'homme de Neandertal, puis, homo sapiens est arrivé ! Quelles différences y a-t-il entre un Homo habilis et un Homo erectus ? Quels outils utilisaient-ils ? Quand est t ru Homo sapiens ? A-t-il tissé des liens avec l'Homme de Néandertal ? Comment Homo sapiens a-t-il peuplé le monde ? Tant de questions... dont tu trouveras les réponses dans ce livre !

Par Emmanuelle Brillet
Chez Editions L'Elan vert

|

Auteur

Emmanuelle Brillet

Editeur

Editions L'Elan vert

Genre

Préhistoire et dinosaures

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une autre histoire d'hommes préhistoriques par Emmanuelle Brillet

Commenter ce livre

 

Une autre histoire d'hommes préhistoriques

Emmanuelle Brillet

Paru le 07/05/2026

104 pages

Editions L'Elan vert

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782844559425
9782844559425
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.