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Prévention Santé Environnement 2de Bac Pro Les nouveaux cahiers

Sylvie Crosnier, Mary Cruçon, Magali Guinebretière

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Une nouvelle édition conçue pour accompagner l'évolution des publics et des pratiques en voie professionnelle. - Dans chaque chapitre : - Une maquette épurée pour faciliter la lecture et la concentration - Des données chiffrées actualisées - Une méthodologie de résolution de problèmes - En ouverture, 2 situations au choix de l'enseignant illustrant la vie sociale ou professionnelle sous forme de texte, vidéo, BD ou infographie - Un questionnement par compétences - Un mémo disponible sous 3 formes : texte, audio, schéma - Une évaluation avec une grille d'évaluation et un barème par compétences - Un glossaire interactif qui facilite la mémorisation des notions - Des propositions d'animations pédagogiques en groupe, afin de varier les situations d'apprentissage et impliquer l'engagement et la collaboration des élèves - Un kit multi-jeux : des jeux variés (avec plateau de jeu) et toujours un escape game pour réviser en équipe - Une plateforme de révisionsCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : mémos audios, vidéos, QCM interactifs, tutoriels, situations d'ouverture en audio, situations d'ouverture additionnelles, jeux, animations pédagogiques, glossaire interactif

Par Sylvie Crosnier, Mary Cruçon, Magali Guinebretière
Chez Foucher

|

Auteur

Sylvie Crosnier, Mary Cruçon, Magali Guinebretière

Editeur

Foucher

Genre

Travaux professionnels (Bac pr

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Prévention Santé Environnement 2de Bac Pro Les nouveaux cahiers

Sylvie Crosnier, Mary Cruçon, Magali Guinebretière

Paru le 22/04/2026

128 pages

Foucher

16,90 €

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