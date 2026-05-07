Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

L'étrange pouvoir du masque sarde

Magali Jenny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une mort inexplicable, la disparition d'un masque antique, une malédiction qui semble peser sur plusieurs jeunes filles ; autant de mystères qui vont plonger une ethnologue aventurière au coeur de la Sardaigne, de ses légendes et de ses rituels traditionnels. Une mort inexplicable, la disparition d'un masque antique, une malédiction qui semble peser sur plusieurs jeunes filles ; autant de mystères qui vont plonger une ethnologue aventurière au coeur de la Sardaigne, de ses légendes et de ses rituels traditionnels. Quand un jeune sculpteur lui expose son inquiétude face à la disparition d'un masque à la valeur inestimable, elle part à la rencontre des mamuthones, des êtres mythiques incarnés par des danseurs aux visages cachés, vêtus de peaux de moutons noirs et harnachés de dizaines de cloches. Elle assiste à l'une de leurs processions et entre en transe. Plongée dans cet univers hors du temps, elle doit déjouer les pièges du Professeur S. , collectionneur d'objets d'art et de conquêtes féminines. Dans cette recherche qui la mène au coeur des illusions, elle peut compter sur l'aide du séduisant Gabriele, son guide dans la découverte des sentiers escarpés de montagne autant que des mystérieuses traditions dont dépend toute une région. Mais comment distinguer le vrai du faux et retrouver le masque sur lequel reposent toutes les traditions et les valeurs d'une région ?

Par Magali Jenny
Chez Favre

|

Auteur

Magali Jenny

Editeur

Favre

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'étrange pouvoir du masque sarde par Magali Jenny

Commenter ce livre

 

L'étrange pouvoir du masque sarde

Magali Jenny

Paru le 13/05/2026

200 pages

Favre

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782828923273
9782828923273
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.