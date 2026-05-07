L'étrange pouvoir du masque sarde

Une mort inexplicable, la disparition d'un masque antique, une malédiction qui semble peser sur plusieurs jeunes filles ; autant de mystères qui vont plonger une ethnologue aventurière au coeur de la Sardaigne, de ses légendes et de ses rituels traditionnels. Une mort inexplicable, la disparition d'un masque antique, une malédiction qui semble peser sur plusieurs jeunes filles ; autant de mystères qui vont plonger une ethnologue aventurière au coeur de la Sardaigne, de ses légendes et de ses rituels traditionnels. Quand un jeune sculpteur lui expose son inquiétude face à la disparition d'un masque à la valeur inestimable, elle part à la rencontre des mamuthones, des êtres mythiques incarnés par des danseurs aux visages cachés, vêtus de peaux de moutons noirs et harnachés de dizaines de cloches. Elle assiste à l'une de leurs processions et entre en transe. Plongée dans cet univers hors du temps, elle doit déjouer les pièges du Professeur S. , collectionneur d'objets d'art et de conquêtes féminines. Dans cette recherche qui la mène au coeur des illusions, elle peut compter sur l'aide du séduisant Gabriele, son guide dans la découverte des sentiers escarpés de montagne autant que des mystérieuses traditions dont dépend toute une région. Mais comment distinguer le vrai du faux et retrouver le masque sur lequel reposent toutes les traditions et les valeurs d'une région ?