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#Roman francophone

Le pot de départ

Julien Aime

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Et si tout ne se passait pas comme prévu ? Sexagénaire ronchon, Jean-Michel est à deux mois de la retraite. Et, rien que d'y penser, il angoisse. Peur du vide, peur que Sylvie, sa femme, se lasse de lui. Et peur que leur fils leur refourgue les petits-enfants à tout bout de champ. Pour le rassurer, Sylvie l'inscrit à un stage de préparation à la retraite censé répondre à cette question vertigineuse : comment réussir sa seconde vie ? Là, ils vont faire la connaissance d'une galerie de personnages hauts en couleur. Entre cours de nutrition et conseils en succession, thérapie de couple et séances de thalasso, rires et larmes, ces futurs retraités que tout oppose vont se révéler, et peut-être prendre des décisions qui bouleverseront leur vie pour toujours. Inspiré d'une histoire vraie, Le Pot de départ est une comédie caustique profondément humaine.

Par Julien Aime
Chez Fayard

|

Auteur

Julien Aime

Editeur

Fayard

Genre

Littérature française

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Le pot de départ

Julien Aime

Paru le 08/04/2026

336 pages

Fayard

19,90 €

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Scannez le code barre 9782213734323
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