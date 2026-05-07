"En tout être humain il y a à la fois un animal et un dieu qui se livrent une lutte à mort". La vie est un combat souvent invisible. La famille, l'amour ou l'amitié sont des lieux de joie autant que d'adversité, où tout peut basculer dans un cercle infernal. Les neuf nouvelles de La Bagarre sont traversées de personnages tiraillés entre leurs bonnes intentions et ce qui vient les parasiter. Comment conquérir une place à soi quand le monde entier vous enjoint d'attendre et de contenter les autres ? Des années 1950 à nos jours, de la Nouvelle-Angleterre à la Floride, Lauren Groff explore les chemins accidentés de l'existence, en particulier celle des femmes. Née en 1978, Lauren Groff est l'une des autrices américaines les plus importantes de sa génération. Elle a notamment publié Les Monstres de Templeton, Arcadia, Matrix ou encore Les Terres indomptées. Les Furies (L'Olivier, 2017) a connu un accueil critique et public exceptionnel en France et dans le monde entier. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carine Chichereau.