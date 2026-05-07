Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

La bagarre

Lauren Groff

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"En tout être humain il y a à la fois un animal et un dieu qui se livrent une lutte à mort". La vie est un combat souvent invisible. La famille, l'amour ou l'amitié sont des lieux de joie autant que d'adversité, où tout peut basculer dans un cercle infernal. Les neuf nouvelles de La Bagarre sont traversées de personnages tiraillés entre leurs bonnes intentions et ce qui vient les parasiter. Comment conquérir une place à soi quand le monde entier vous enjoint d'attendre et de contenter les autres ? Des années 1950 à nos jours, de la Nouvelle-Angleterre à la Floride, Lauren Groff explore les chemins accidentés de l'existence, en particulier celle des femmes. Née en 1978, Lauren Groff est l'une des autrices américaines les plus importantes de sa génération. Elle a notamment publié Les Monstres de Templeton, Arcadia, Matrix ou encore Les Terres indomptées. Les Furies (L'Olivier, 2017) a connu un accueil critique et public exceptionnel en France et dans le monde entier. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carine Chichereau.

Par Lauren Groff
Chez Editions de l'Olivier

|

Auteur

Lauren Groff

Editeur

Editions de l'Olivier

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La bagarre par Lauren Groff

Commenter ce livre

 

La bagarre

Lauren Groff

Paru le 07/05/2026

256 pages

Editions de l'Olivier

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782823624137
9782823624137
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.