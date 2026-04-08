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#Essais

Physique-chimie

Matthieu Colombel, Stephen Guilloumy

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Vous êtes en Terminale et souhaitez préparer votre entrée en prépa ? Vous commencez en prépa et pensez avoir des lacunes sur le programme du lycée ? Cet ouvrage vous aidera à faire le point sur vos connaissances et à combler vos lacunes en physique et en chimie. Toutes les notions du lycée qui doivent être acquises à l'entrée en prépa sont accompagnées d'activités de type mots croisés ainsi que d'exercices de difficulté progressive. Tous les corrigés détaillés, ponctués de remarques pédagogiques, sont à la suite des énoncés. Chaque chapitre débute par un mot d'enseignant qui énonce les points abordés tout en alertant sur les difficultés que les élèves rencontrent. Les chapitres se terminent par des remarques et des conseils d'anciens élèves de prépa qui pourront aider les lecteurs de Terminale ou de première année.

Par Matthieu Colombel, Stephen Guilloumy
Chez Dunod

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Auteur

Matthieu Colombel, Stephen Guilloumy

Editeur

Dunod

Genre

Physique Prépas

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Physique-chimie

Matthieu Colombel, Stephen Guilloumy

Paru le 22/04/2026

256 pages

Dunod

18,90 €

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Scannez le code barre 9782100890095
9782100890095
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