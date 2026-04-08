Physique-chimie

Vous êtes en Terminale et souhaitez préparer votre entrée en prépa ? Vous commencez en prépa et pensez avoir des lacunes sur le programme du lycée ? Cet ouvrage vous aidera à faire le point sur vos connaissances et à combler vos lacunes en physique et en chimie. Toutes les notions du lycée qui doivent être acquises à l'entrée en prépa sont accompagnées d'activités de type mots croisés ainsi que d'exercices de difficulté progressive. Tous les corrigés détaillés, ponctués de remarques pédagogiques, sont à la suite des énoncés. Chaque chapitre débute par un mot d'enseignant qui énonce les points abordés tout en alertant sur les difficultés que les élèves rencontrent. Les chapitres se terminent par des remarques et des conseils d'anciens élèves de prépa qui pourront aider les lecteurs de Terminale ou de première année.