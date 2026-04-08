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Atlas de l'Europe

Frank Tétart, Pierre-Alexandre Mounier

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Territoire pluriel, le continent européen est un espace d'échanges et de rencontres, où se croisent des influences multiples. Mue par un projet ambitieux de communauté des nations né sur les cendres de la guerre, l'Europe doit relever le défi de l'unité malgré sa diversité. Pour comprendre l'Union européenne et ses ambiguïtés, l'atlas revient sur : - Les fondements de l'Europe : définition géographique et politique, histoire du continent depuis l'Antiquité. - La création de l'idée européenne et de l'Union, composée aujourd'hui de 27 Etats. - La géopolitique des territoires européens : la diplomatie interne, les relations avec le reste du monde, la gestion de ses périphéries et confins, tant continentaux qu'ultra-marins. Les 80 cartes de cet atlas racontent cette passionnante Europe, ses défis et ses enjeux, et comment elle doit réussir à s'inscrire durablement dans l'avenir du monde.

Par Frank Tétart, Pierre-Alexandre Mounier
Chez Flammarion

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Auteur

Frank Tétart, Pierre-Alexandre Mounier

Editeur

Flammarion

Genre

Atlas

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Atlas de l'Europe

Frank Tétart, Pierre-Alexandre Mounier

Paru le 08/04/2026

96 pages

Flammarion

24,00 €

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Scannez le code barre 9782080510617
9782080510617
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