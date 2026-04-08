Un jardin pour l'éternité

Gilles Clément, botaniste et paysagiste novateur mais aussi aquarelliste sensible, n'a cessé de célébrer et dialoguer avec la nature. Tout commence par l'enfance, la découverte émerveillée des plantes et des insectes, puis la formation à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture de Versailles, dans l'effervescence de Mai 1968. Là s'esquisse une vision nouvelle du rapport à la nature - libre, créative, en perpétuel mouvement. Très tôt, s'impose l'importance du regard porté sur la nature : comprendre avant d'agir, observer avant de transformer. Chaque espace possède son esprit propre, son histoire, sa cohérence intime. C'est de cette écoute attentive que naît l'art du jardin, fondé sur la reconnaissance du génie du lieu. Se développent alors les concepts du jardin en mouvement, du tiers paysage et du jardin planétaire, qui font dialoguer nature et écriture, observation et imagination. Ce livre invite à suivre ce cheminement - du jardin à la planète, du geste à la pensée - pour repenser notre manière d'habiter la Terre.