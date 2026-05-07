Jeune peintre viveur, Laurent se rend compte qu'il est tombé amoureux de Thérèse, une talentueuse artiste dont il est proche. Elle résiste d'abord pour ne pas compromettre leur amitié, mais finit par lui céder. Or, loin d'être une liaison tendre et apaisée, leurs amours sont passionnées et tourmentées ; les amants se déchirent, se réconcilient, se blessent et se retrouvent... Elle et Lui, le pendant de La Confession d'un enfant du siècle, retrace l'une des plus célèbres histoires d'amour du XIXe siècle, celle de George Sand et Alfred de Musset. "La postérité répétera nos noms comme ceux de ces amants immortels qui n'en ont plus qu'un à eux deux, comme Roméo et Juliette, comme Héloïse et Abélard ; on ne parlera jamais de l'un sans parler de l'autre." Alfred de Musset.