Une unique lueur

- Vous avez regarde les photos, Danglard ? De la scène du crime ? demanda Adamsberg. - Cela va de soi. - Et donc ? Cela vous dit quelque chose ? Parce qu'à moi, oui. - Tiens. Et cela vous raconte quoi ? - Mais justement, rien. C'est quelque chose que je ne sais pas alors que cela me dit quelque chose. Donc ? - Aucune idée. - Faites un effort, nom d'un chien. - Désolé, commissaire, dit Danglard avec une pointe d'indifférence. - Bien. Réunion plénière dans quinze minutes. Il nous faut comprendre. - Comprendre quoi ? - Mais le quelque chose, commandant. On commence par là.