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Une unique lueur

Fred Vargas

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- Vous avez regarde les photos, Danglard ? De la scène du crime ? demanda Adamsberg. - Cela va de soi. - Et donc ? Cela vous dit quelque chose ? Parce qu'à moi, oui. - Tiens. Et cela vous raconte quoi ? - Mais justement, rien. C'est quelque chose que je ne sais pas alors que cela me dit quelque chose. Donc ? - Aucune idée. - Faites un effort, nom d'un chien. - Désolé, commissaire, dit Danglard avec une pointe d'indifférence. - Bien. Réunion plénière dans quinze minutes. Il nous faut comprendre. - Comprendre quoi ? - Mais le quelque chose, commandant. On commence par là.

Par Fred Vargas
Chez Flammarion

|

Auteur

Fred Vargas

Editeur

Flammarion

Genre

Romans policiers

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Une unique lueur

Fred Vargas

Paru le 08/04/2026

544 pages

Flammarion

23,00 €

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Scannez le code barre 9782080160713
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