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PME, et si elles nous sauvaient ?

Thibault Lafont

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Et si une solution à nos fractures se trouvait déjà sous nos yeux ? Nourri de cinq années d'immersion dans la France des PME, Thibault Lafont met en lumière un autre visage de l'économie française. Loin du CAC 40 et de la start-up nation, il raconte ces femmes et ces hommes qui incarnent un modèle d'entreprise différent : ancré dans les territoires, créateur de lien social et porteur d'égalité des chances. "Dans son essai, Thibault Lafont met en exergue le rôle des PME dans notre économie et notre société. Trop souvent les débats économiques et politiques passent sous silence ce formidable ferment que sont les PME pour la compétitivité, le développement territorial, la cohésion sociale et bien sûr l'économie. Thibault Lafont remet les choses en place en démontrant le rôle des PME et, plus que ça, en développant un véritable manifeste pour qu'elles soient davantage soutenues et valorisées. Cet essai peut servir de voie à suivre pour quiconque veut une économie durable et juste." Laurent Berger, directeur de collection.

Par Thibault Lafont
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Thibault Lafont

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Travail social

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PME, et si elles nous sauvaient ?

Thibault Lafont

Paru le 07/05/2026

144 pages

Editions de l’Aube

15,00 €

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