Presque le bout du monde

Sortir, marcher, découvrir... Quand ce sont le Massif du Sancy et la Chaîne des Puys qui s'offrent, dans leur beauté brute et saisissante, à une jeune femme sensible, cela donne une étonnante galerie de photos qui nous emmènent... presque au bout du monde ! A la portée de tous ceux qui aiment marcher, un carrousel d'émotions : la symphonie des saisons, la danse des mers de nuages, le velours des prairies d'altitude, les fleurs du printemps qui succèdent aux flocons d'hiver, les rayons du soleil qui inondent les matins ou caressent les crépuscules... Et face à ces instants uniques, le regard et l'esprit s'envolent. S'apaisent. Bien plus qu'un décor : une source d'inspiration. Refuge silencieux et réconfortant pour poser les émotions. Variation naturelle infinie qui fascine et console. Là où l'on peut écouter et se laisser bercer...