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50 recettes au Cookeo infinity

Pauline Dubois-Platet, Pauline Dubois

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Oubliez les repas monotones et les recettes interminables : avec le nouveau Cookeo Infinity de Moulinex, la cuisine devient un vrai jeu d'enfant ! Découvrez 50 recettes du quotidien, pensées pour exploiter tout le génie de cette nouvelle machine mais surtout pour bien manger sans passer sa vie derrière les fourneaux. Guidé par votre Cookeo Infinity, allié de taille combinant les atouts du Cookeo et de l'Air fryer avec 20 modes de cuisson, vous allez mitonner, mijoter, dorer, cuire et surtout... vous régaler ! Bienvenue dans la cuisine du futur, où technologie rime avec gourmandise !

Par Pauline Dubois-Platet, Pauline Dubois
Chez Larousse

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Auteur

Pauline Dubois-Platet, Pauline Dubois

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine au robot

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50 recettes au Cookeo infinity

Pauline Dubois-Platet, Pauline Dubois

Paru le 08/04/2026

128 pages

Larousse

14,99 €

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